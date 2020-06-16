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محافظ قنا: وصول 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:37 م
محافظ قنا: وصول 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ قنا ووكيل مديرية التربية والتعليم
قنا- وائل محمد

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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا،أن وزارة التربية والتعليم أرسلت 65 بوابة تعقيم لوضعها أمام مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة الرئيسية لتعقيم الطلاب والمراقبين قبل الدخول الى مقر اللجنة.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده لمناقشة الترتيبات النهائية لإمتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها  في 21 يونو الجاري بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والأستاذ أحمد السيد وكيل وزارة التموين ومسئولى الكهرباء والتأمين الصحى بالمحافظة .

اوضح الداودى أنه سيتم البدء في تركيب بوابات التعقيم امام اللجان بدءا من الغد موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بإستمرار التنسيق مع الوزارة لإستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين ( أجهزة الكشف الحرارى – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانتيات ) كما كلف وكيل وزارة الصحة بتوفير طبيب في كل لجنة من اللجان الرئيسية وتوفير سيارات اسعاف بالقرب من مقرات اللجان وأصدر المحافظ تعليماته لمسئولى الكهرباء بإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لتجنب انقطاع التيار الكهربائى خلال فترة الإمتحانات مضيفا انه تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير وسائل الإعاشة للمراقبين ورؤساء اللجان خلال فترة اقامتهم بالإستراحات .

وأكد الداودى انه تم التنسيق مع المستشار العسكرى بالمحافظة ومديرية أمن قنا لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسى للتوزيع ومقرات اللجان بالإضافة الى تأمين مقرات الإستراحات ومقر الكنترول .

من جانبه ذكر الدكتور صبرى خالد انه سيتم تنظيم محاكاه في أحد اللجان بحضور عدد من الطلاب لإختبار فعالية الإجراءات الإحترازية بدءا من دخول الطلاب وخضوعهم للكشف الحرارى ومرورهم من بوابات التعقيم ثم اجراء عملية التفتيش عن وجود هواتف أو أجهزة الكترونية ثم عملية تعقيم الأيدي وتوزيع الكمامات قبل الصعود للجان.

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الثانوية العامة

محافظة قنا

اخبار مصر

بوابات تعقيم لجان الثانوية العامة

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