محافظ سوهاج: تجهيز 650 غرفة بالمدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج

وأوضح المحافظ، أن الغرف تم تجهيزها بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، وبمدينة ناصر المقر القديم للجامعة، مشيدا بمجهودات جامعة سوهاج في أعمال التجهيز لاستقبال العائدين وتسهيل إجراءات التسكين لهم.

وأكد الفقى، أهمية دعم خطة الدولة وتسخير كافة الإمكانيات العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيرا إلى تجهيز المدن الجامعية وتوفير الإمكانيات المناسبة للإقامة، وتوفير سبل الإعاشة والرعاية الطبية اللازمة.



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج



تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج