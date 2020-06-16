محافظ بورسعيد: توفير كافة التسهيلات للمستثمرين بالمنطقة الصناعية.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تفقد خلالها المبني الإداري للمنطقة يرافقة خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء علاء المالكي، مدير المنطقة الصناعية والسيد التابعي، مدير جمعية المستثمرين .

وخلال الجولة، حرص اللواء عادل الغضبان، على الاستفسار عن عدد المشروعات المتقدم إليها الشباب وكذلك متابعة سير العمل بالمصانع وذلك فى إطار الطفرة الصناعية والاستثمارية التى تشهدها مناطق جنوب وغرب وشرق بورسعيد، وتميز بورسعيد فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب .

وأكد محافظ بورسعيد، على أن محافظة بورسعيد تسعى لتوفير كافة التسيهلات للمستثمرين والشباب حيث أن الهدف الأساسى من المشروعات التى تقام على أرض المحافظة هو خدمة الشباب وتوفير فرص العمل والدعم لهم.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه، بتشكيل لجنة بصفة عاجلة برئاسة نائب محافظ بورسعيد، وعضوية السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ونقابة المهندسين وكلية الهندسة وإدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة ومديرى التنظيم فى الأحياء، وتختص اللجنة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات، وذلك طبقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رقم 218 لسنة 2020 م .

كما أكد محافظ بورسعيد على انعقاد هذه اللجنة مرة كل أسبوع لمباشرة مهامها، موضحًا، أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار الحكومة الخاص بتكليف المحافظين بمراجعة رخص البناء للعقارات.



