اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد: وقف وسائل النقل الجماعى بالداخلة حال تزايد عدد إصابات كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:10 م
محافظ الوادى الجديد: وقف وسائل النقل الجماعى بالداخلة حال تزايد عدد إصابات كورونا محافظ الوادى الجديد مع الجهاز الأمنى والتنفيذى بالمحافظة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن اللجوء لقرار وقف وسائل النقل الجماعى والسياحى من إلى مركز الداخلة والقرى التابعة اعتبارا من السبت القادم فى حال تزايد عدد الإصابات، موجها بزيادة نقاط التفتيش لفرز المواطنين والكشف عليهم قبل دخولهم نطاق المركز، مشددا باتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة ضد المخالطين المخالفين لإجراءات العزل المنزلى موجها بتكثيف المتابعة والرقابة على المخالطين بجميع الأحياء والقرى، مناشدا جميع المواطنين التعاون فى متابعة المخالطين والإبلاغ الفورى عن المخالفين منهم، وذلك لمنع نشر العدوى بين المواطنين الأصحاء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، واللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، والقيادات الرقابية والتنفيذية المعنية بالمحافظة ولجنة أزمة كورونا بمركز الداخلة عبر الفيديو كونفرانس.

ووجه الزملوط، خلال الاجتماع بتطبيق تجربة توزيع الخبز على المنازل وتعميمها بالأحياء والقرى من خلال تعاون الجمعيات الأهلية والمتطوعين من الشباب بمقابل مادى، وذلك لمنع التزاحم والتكدس أمام المخابز، وكذلك استمرار المتابعة والرقابة على محلات السوبر ماركت ومستودعات البوتاجاز ومنافذ بيع السلع بالأسواق للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتحرير مخالفات فورية للمخالفين.

وتناول الاجتماع أيضا استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والجامعة، موجها بضرورة إجراء الكشف الطبى اللازم لجميع المراقبين سواء من داخل المحافظة أو الوافدين من خارجها قبل مباشرتهم أى أعمال، وتخصيص نزل الشباب بمدينة الخارجة إحتياطياً لإستيعاب طلاب الجامعة خلال فترة الامتحانات لتقليل الكثافة بالمدن الجامعية كإجراء احترازى للوقاية من نشر العدوى بين الطلاب.


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