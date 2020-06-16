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بالمنطقة الصناعية ..

محافظ المنيا: إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:07 م
محافظ المنيا: إزالة المعوقات أمام المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب جانب من جولة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بعدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، للاطمئنان على سير العمل داخل المنطقة الصناعية، والتأكد من استمرار عجلة الإنتاج بتلك المصانع، تزامنا مع متابعة الإجراءات الاحترازية فى ضوء جهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، المهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذى للمنطقة الصناعية.

 

وتفقد المحافظ خلال جولته للمنطقة الصناعية مجمع صناعات مصر الخير للمنسوجات والذى تديره شركة جيزة لتنمية الصعيد، وتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، حيث يقام المصنع على مساحة 6400 متر بالإضافة إلى 600 متر مبانى خدمية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى ما يقرب من 20 ألف قطعة يومياً يتم تصديرها للخارج.

 

وتابع المحافظ العمل داخل الشركة المتحدة لتجفيف وتجميد الحاصلات الزراعية، حيث أكد حرص المحافظة على إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجه المنطقة الصناعية والمستثمرين ودراسة إيجاد آليات لحل كافة المشكلات، بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كافة القطاعات.

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