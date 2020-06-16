محافظ الغربية يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحلة

كما شدد أيضا علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم علي مدار الساعة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتوفير التهويه الجيده داخل اللجان لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة وتعقيم وتطهير دورات المياه أولا بأول للحد من انتشار الأمراض.

من ناحيه اخرى اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني بجميع نوعياته، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2020 / 2021 ، والمقدمة من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضور تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2019 / 2020، حيث تقرر أن يكون التنسيق وفقاً للجدول المرفق.