اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحلة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:53 م
محافظ الغربية يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحلة محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات
الغربية عادل ضرة

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أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم الثلاثاء جولة تفقدية داخل عدد من لجان امتحانات الثانويه العامه للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، رافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب محمد صلاح رئيس مدينة المحلة، والمهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ لجان مدارس طه حسين والسادات والسيدة زينب، وشدد المحافظ على سرعة تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة، مشيرا إلى أن هناك 60 بوابة تعقيم للجان بالمدينة.
 
كما شدد أيضا علي تكثيف أعمال التطهير والتعقيم علي مدار الساعة وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وتوفير التهويه الجيده داخل اللجان لمواجهة إرتفاع درجة الحرارة وتعقيم وتطهير دورات المياه أولا بأول للحد من انتشار الأمراض.
 
من ناحيه اخرى اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،  الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفني بجميع نوعياته، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2020 / 2021 ، والمقدمة من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك في ضور تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 2019 / 2020، حيث تقرر أن يكون التنسيق وفقاً للجدول المرفق.
محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (1)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (2)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (3)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (4)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (5)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (6)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (7)
 

محافظ الغربية يتفقد عدد من لجان الامتحانات (8)
 

 


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