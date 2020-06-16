محافظ الشرقية يعتمد تنسيق الشهادة الإعدادية القبول للثانوى العام والدبلومات الفنية

وحدد محافظ الشرقية بمجموع 252 درجة للثانوي العام، والخدمات 217 درجة والثانوي الخاص 140 درجة.

وجاء تنسيق الثانوي الفني و نظام خمس وثلاث سنوات على نحو الأتى: مدرسة الزقازيق الفنية المتقدمة نظام خمس سنوات 250 درجة

، مدرسة سلطان العويس نظام خمس سنوات 250 درجة، مدرسة الشهيد طيار احمد فؤاد بكر240 بدرجة، مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم ( 2 ) 235 عام والمهني 190، اللواء عبد المنعم ابو المجد الصناعية المشتركة بالزنكلون 235 عام 170 مهني، مدرسة الزقازيق المعمارية بنين 235، مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) 240درجة، مدرسة تل حوين الصناعية المشتركة 235، بلبيس الصناعية بنين 235 عام 200 مهني، بلبيس الصناعية بنات 235 عام 200 مهني، مشتول السوق الصناعية بنين 235 ، مشتول الصناعية بنات 235، منيا القمح الصناعية بنين 235 عام 200 مهني، منيا القمح الصناعية بنات 235 عام 200 مهني.

أما مدرسة مشهور الصناعية المشتركة بالسعديين 235 عام 170 مهني، ديرب نجم الصناعية بنين 235، ديرب نجم الصناعية بنات 235، العصايد الصناعية المشتركة 230، ابو حماد الصناعية المشتركة 235، عبد الحليم خزبك الصناعية المشتركة 235، البوز الصناعية بنات 235، القرين الصناعية المشتركة 235، ههيا الصناعية بنين235 عام 200 مهني، ههيا الصناعية بنات 235 عام 200 مهني، ابو كبير المعمارية 235 عام 180 مهني، ابو كبير الصناعية بنات 240، الرحمانية الصناعية المشتركة 235، امرالله بليغ الصناعية المشتركة 235 ، كفر صقر الصناعية المشتركة 240 عام مهني 200، حسن طه الصناعية المشتركة 235، فاقوس الصناعية بنين 240، فاقوس الصناعية بنات 240، الحسينية الصناعية المشتركة 235، الصالحية الجديدة الصناعية المشتركة 235، القنايات الصناعية المشتركة 235 عام 170 للمهني.