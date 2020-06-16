محافظ الدقهلية يوزع 8 سيارات مكنسية على الوحدات المحلية لتطوير منظومة النظافة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتوزيع 8 سيارات مكنسية اليوم على الوحدات المحلية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة،وكلف مختار بتوزيعها اليوم على ثمانية مراكز للانضمام لمنظومة عمل النظافة،وأكد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية لها، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم السيارات المكنسية، في إطار العمل المستمر على رفع كفاءة وتطوير أدوات ومعدات منظومة النظافة بالمحافظة، ووجه بتوزيعها على مراكز دكرنس وميت غمر واجا وجمصه وشربين وبلقاس والجمالية والمنزلة.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر على تحسين البيئة العامة ورفع مستوى النظافة بكافة الشوارع والمناطق،وكلف المهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة بالتنسيق مع المهندس عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة بتسليم السيارات المكنسية الثمانية اليوم على المراكز والمدن المشار إليها .

تجدر الإشارة إلى أن اجمالي السيارات المكنسية بالمحافظة بلغ 14 سيارة وأن السيارات الثمان الجديدة تم استلامهم منذ أسبوع تقريبا وخلال هذه الفترة تم تجهيز السيارات الخاصة بها وتدريب السائقين على طريقة عملها وتشغيلها ليتم توزيعها اليوم على المراكز الثمانية المشار إليها لتقدم الخدمة في 18 مركز حيث تخدم سيارة دكرنس منية النصر،وتخدم سيارة الجمالية الكردي وميت سلسيل، وسيارة المنزلة المطرية.