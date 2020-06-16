اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: تحرير 168 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد وجشع التجار

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 م
محافظ الدقهلية: تحرير 168 مخالفة في حملة تموينية لمحاربة الفساد وجشع التجار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى سوق بيع وتداول المواد الغذائية ومنافذ البيع ولن يتهاون فيما يخص رغيف الخبز.

جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية تقرير مديرية التموين لحملات تفتيش ورقابة أسفرت عن تحرير 168 محضرا لمخابز مخالفة فى حملة تموينية على عدد من المخابز بنطاق مركزى دكرنس وبنى عبيد

 

وأكد مختار على استمرار حملات التفتيش والرقابة يوميا على مختلف المنشآت الغذائية وخاصة منافذ البيع المختلفة والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط والمحددات القانونية

 

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز ومحلات بيع سلع غذائية وتموينية بنطاق المحافظة،وفى مجال المخابز تم تحرير 95 مخالفة شملت 45 نقص فى الوزن ،15 لعدم مطابقة المواصفات،2عدم وجود ميزان،10تصرف فى دقيق،12 مبيعات وهمية،5 بدون بون صرف وعدم النظافة ،6 لتوقف عن الانتاج وتجميع بونات،وفى مجال الأسواق تم تحرير 73 محضر شملت 10لعدم الإعلان،53 بيع سجائر بأزيد من السعر،3 عدم وجود شهادات صحية،7 لتجميع سلع وغش تجارى وعدم وجود فواتير وسلع مجهولة،وتم ضبط 26 كرتونة زيت بدون بيانات،3 طن علف ،10 أسطوانة بوتاجاز.


الدقهلية

محافظ الدقهلية

تموين الدقهلية

السلع الغذائية

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