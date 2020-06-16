اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلس الشورى السعودى يصوت على تعيين النساء قاضيات لأول مرة فى المملكة غداً

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:03 م
مجلس الشورى السعودى يصوت على تعيين النساء قاضيات لأول مرة فى المملكة غداً خادم الحرمين ومجلس الشورى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يُصوّت مجلس الشورى، السعودى، غداً ، الأربعاء، على توصية تقدم بها الدكتور عيسى الغيث، طالب فيها بدراسة عمل النساء في السلك القضائي كـ"قاضيات"، بمحاكم الأحوال الشخصية؛ لكونها المحاكم المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة والنساء لهذا أقرب.
 
وذكر الغيث فى توصيته أن السيدات انخراطهن في المحاماة والنيابة العامة، وهي ذات التوصية التي تقدمت بها لطيفة الشعلان، وأعضاء آخرون قبل نحو عام وأكثر، رأت من خلالها تعيين النساء في كل المحاكم بلا تحديد، خاصة أن نظام القضاء السعودي الصادر بمرسوم ملكي عام 1428هـ لم يشترط الذكورة في مَن يتولى القضاء، حسبما ذكرت.
 
ونقلت صحيفة سبق السعودية أن "الغيث" قال في مسوغاته: "سبق من بعض الزملاء في ٢٠١٨ المطالبة بذلك، ولم يحقق التصويت الأغلبية المطلوبة حينها، ولذا جعلته (دراسة) تمهيداً لما تنتهي إليه الدراسة وتسهيلاً لمرور التوصية".
 
واضافت التوصية : "وكذلك جعلت المطالبة لمحاكم الأسرة في قضاء الأحوال الشخصية لكونها المتعلقة بالمرأة كزوجة والطفل كحضانة وزيارة ونفقة، ولكون الخلاف في هذا الجزء أقل من غيره".
 
واستطرد: "وسبب عدم تعيينهن سابقاً لمانع شرعي في حينه حيث ارتأت الدولة حينها ترجيح القول بعدم الجواز، ولكن مع تطور تأهيل المرأة وممارستها للمحاماة والتحكيم والتوثيق والتحاقها بالسلك القضائي في النيابة العامة كمحققة جعل العمل اليوم على ترجيح جواز توليتها القضاء في الشق الموضوعي امتداداً لممارستها القضاء في الشقين التوثيقي (في وزارة العدل) والتحقيقي (في النيابة العامة)، كما أن عملها سيكون في محاكم الدرجة الأولى (الابتدائية) وليس في محاكم الدرجتين الثانية والثالثة (الاستئناف والعليا)".

السعوديه

مجلس الشورى

النساء قاضيات

القضاء السعودى

الاحوال الشخصية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثورة السمكية

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثورة السمكية

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة