"مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج" يعد دراسة عن كيفية التخارج من الجائحة العالمية

كتب هانى الحوتى

وجه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن بُعد، بإعداد دراسة في ضوء أولويات الاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية القائمة بالمنطقة العربية، والعالم، على أن تقوم الأمانة العامة للمجلس بتنظيم جلسة نقاش مفتوحة خلال الأسابيع القادمة مع الشركات الإماراتية الأعضاء في المجلس، للسماع عن قرب وتحديد أولوياتهم ولتبادل الأفكار والظهور بتصور جديد عن كيفية التخارج بعد هذه الجائحة العالمية إلى مرحلة أخرى أكثر استعداداً من منظور المستثمر الإماراتي.

وترأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن بُعد، اجتماعي الجمعية العمومية غير العادي السابع ومجلس الإدارة الرابع والعشرون، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص أعضاء المجلس، وتناول الاجتماع الأول انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة ولمدة ثلاث سنوات، حيث جرت الانتخابات وفق النظام الأساسي للمجلس، والذي تمخض عنه انتخابات سلسة ودخول شركتين وطنيتين في مجلس الإدارة هما موانيء أبوظبي ومجموعة شرف، ليصبح عدد شركات القطاع الخاص الممثلة في مجلس الإدارة 9 شركات، بالإضافة إلى عضوية مجموعة فنادق "ميلينيوم وكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.

وضمت أسماء أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس، عبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية - وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة الشؤون التجارية – أدنوك، خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والحوكمة – مجموعة اتصالات، خالد المالك، العضو المنتدب - دبي القابضة، عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي للصناعات - دبي للاستثمار، سيف محمد السويدي، المدير العام - الهيئة العامة للطيران المدني، خالد صالح الراشدي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الحكومية للمجموعة – مبادلة للاستثمار.

كما ضم المجلس، محمد عيسى السويدي، نائب الرئيس الأول للعلاقات التجارية والحكومية – ماجد الفطيم، عمر المهيري، نائب الرئيس للشؤون الحكومية – موانئ دبي العالمية، سيف محمد خلفان المزروعي، رئيس مجموعة الموانيء – موانيء أبوظبي، صلاح شرف، المدير التنفيذي - مجموعة شرف، السيد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية – وزارة المالية.

كما تم انتخاب نائبي للرئيس ممثلين عن القطاع العام والخاص هما: عبد الناصر الشعالي، نائب الرئيس الأول لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، راشد سعود الشامسي، نائب الرئيس الثاني لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. وانتخاب خليفة حسن الشامسي، لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وتقدم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

ومن جانبه، هنأ سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، الأعضاء واستعرض التقرير الإداري، وتضمن أبرز التقارير الاقتصادية لعدة قطاعات والبرامج التي عكف على تنفيذها المجلس منذ بداية جائحة كوفيد19، مؤكداً جاهزية المجلس للمرحلة القادمة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية باستثمارات شركات القطاع الخاص، ودعمه وتمكينه من التوسع في محفظة أعماله وتذليل التحديات التي قد تواجه، وأطلع المجلس علي آخر المستجدات الاعمال والاستثمار الخارجي وآراء الحضور خاصة القطاع الخاص والشركات الأعضاء.

وأكد "الجروان"، في بيان صحفي، إلى أن المجلس مٌقدم على مزيد من الأنشطة والفعاليات والإنجازات النوعية خاصة مع بادرة التعافي التي يشهدها العالم جراء كوفيد19، فضلاً عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية قريباً .

وأضاف الجروان قائلاً، بتوجيهات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ومتابعة شخصية منه تم تكريس الجهود لوضع مسار استراتيجي متطور لما بعد كورونا مبني على اتباع المنهج العلمي المتطور في إعداد دراسة للتكيف والتفاعل مع المتغيرات البيئية حول العالم، والتنافس لتبوء مكانة مرموقة بين المؤسسات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد استطاع المجلس أن يبني علاقة وطيدة مع المؤسسات المماثلة وذات العلاقة داخلياً وإقليمياً ودولياً وعمل على توثيق التعاون والتنسيق على المستوى الداخلي والدولي.

وتوجه سيف محمد خلفان المزروعي، رئيس مجموعة الموانيء – موانيء أبوظبي، بالشكر إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية وإلى مجلس الإدارة الرابع والعشرون لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مثمناً ثقتهم بدور موانئ أبوظبي في دعم جهود المجلس بوصفه مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية. وقال: تحرص موانئ أبوظبي على المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية ومد جسور التعاون الاستراتيجي لتعزيز حركة التجارة البحرية وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد. وسنعمل في المرحلة القادمة يداً بيد مع زملائنا في المجلس لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول أبرز أنشطة المجلس توجه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بالشكر والتقدير إلى كل شركات القطاع الخاص التي اسهمت ودعمت جهود المجلس خلال السنوات السابقة، وإلى كافة الهيئات والمؤسسات التي أبدت حرصاً وإهتماماً لتعزيز مكانة المجلس.