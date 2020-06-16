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ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:25 م
ليبيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
طرابلس (أ ش أ)

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أعلن المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكر المركز - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم - أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 467 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل تماثل 7 حالات للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 70 حالة، فيما بلغت الوفيات 10حالات.

وكان المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض،أعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى ليبيا، وحالتى وفاة وحالة شفاء واحدة، بحسب وكالة "واس".

وأوضح المركز فى بيان، أنه بذلك ارتفع عدد حالات الإصابة فى ليبيا إلى 454 حالة بينها 381 حالة نشطة، فيما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 10 حالات، مع تعافى 63 حالة.

كورونا

فيروس كورونا

ليبيا

انتشار فيروس كورونا

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