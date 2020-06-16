لدعم الفلاح.. "الزراعة" تطبق 9 إجراءات تنفيذية لزيادة إنتاج قصب السكر

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، الإجراءات التى اتخذها مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حول زيادة الإنتاج من قصب السكر، وهى كالأتى..

-نشر أصناف عالية الإنتاجية والجودة ومبكرة النضج وبديلا لصنف س "9".

- نشر صنف جيزة "3 " " يعطى إنتاجية كبيرة ويوفر المياه بنسبة 20% .

- برامج توعوية لتشجيع المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة.

-دعم المزارعين الملتزمين بالأصناف الجديدة بـ5 آلاف جنيه عن كل فدان فى شكل خدمات سواء حرث ومكافحة الآفات.

-إنشاء صندوق لدعم مزارعى القصب على أن تتحمل وزارة الزراعة 50% وشركة السكر للصناعات التكاملية 50%.

-صرف تقاوى صنف جيزة "3" بالتقسيط لمدى 5 سنوات بهدف تشجيعهم على استبعاد الأصناف منخفضة الإنتاجية.

-تحديد مدة بقاء محصول القصب فى الأرض من خلال الغرس الرئيسى بأربعة خلفات تالية للقصب على الأكثر لرفع الإنتاجية من السكر فى السوق المحلى

-فى حال ترك خلفات أكثر من المحددة سيتم إزالتها وعلى نفقة المخالفين ويعاد زراعته من جديد.

-صرف مستلزمات الإنتاج للمخالفين لهم نقدا وبأسعار تكلفتها الحقيقية دون أى دعم من الدولة.

وكانت هناك عدد من التوصيات والإرشادات الفنية التي أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، والواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها خلال شهر يونيو خاصة بمحافظات الصعيد .

أولاً بالنسبة للغرس الخريفي:

-الري فى المواعيد المثلي.

-استمرار التمشيط لمتابعة الإصابة بالتفحم والإصابات الحشرية (الحشرة القشرية، الثاقبات) معا.

ثانيا: الغرس الربيعي:

-يجب الانتهاء من حصاد القصب الربيعي خلال شهر مايو قبل اشتداد الحرارة ثم يوزع السفير بالأرض ويتم حرقه وتروى الأرض وتترك لتجف ثم تجرى عمليه فج الخطوط

ثالثاً: الخلف:

-الاستمرار في خدمة الخلف التي تم كسرها في مارس وأبريل بإقامة الخطوط والتسميد بمعدل 200-210 وحدة أزوت للفدان على دفعتين.

-مداومة التمشيط والفحص للآفات خاصة التفحم والثاقبات والحشرة القشرية. وأزالة الجور المصابة بالتفحم إذا قلت الإصابة بالحقل عن 5% وإذا زادت عن ذلك يزال الحقل بالكامل.