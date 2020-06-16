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كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:48 م
كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف إنفوجراف يوضح كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، انفوجراف، يوضح كيفية اعتناء مرضى الضغط والسكر بصحتهم للحماية من عدوى كورونا. ونصحت وزارة الصحة، مرضى الضغط والسكر بالتقليل من تناول الملح الموجود فى الأطعمة، وشرب الكثير من الماء وتناول الخضروات والفاكهة. 

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وكانت وزارة الصحة والسكان سجلت أعلى معدل إصابات يومى بواقع 1691 حالة و97 وفاة، مشيرة إلى خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التى سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هى "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة فى المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 


كورونا

مرضى السكر وكورونا

مرضى الضغط وكورونا

الحماية من كورونا

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