اليوم السابع
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كيف تؤثر السوشيال ميديا على صحتك العقلية فى زمن الكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:00 م
كيف تؤثر السوشيال ميديا على صحتك العقلية فى زمن الكورونا السوشيال ميديا-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مواقع التواصل الاجتماعى هى الوسيلة التى نلجأ لها بشكل مستمر فى الفترة الاخيرة كنوع من الترفيه والتخلص من الاكتئاب والوحدة الذى نعيشها منذ انتشار جائحة كورونا وعدم الخروج من المنزل ، ولكنها فى نفس الوقت قد تعرضنا لمشاكل نفسية كبيرة.

وحسب ماذكره موقع nib فأن كلما زاد استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية ، زاد معدل الشعور بالوحدة والاكتئاب ويؤثر على الصحة العقلية ومن اضرار السوشيال ميديا على صحتك العقلية.

1:السهر الطويل أمام شاشات الموبايل والسوشيال ميديا قد تؤثر على صحة الجهاز العصبى والتركيز.

2:اهدار الوقت، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصاصة للوقت ، وتمنعك من القيام بالأشياء التي تحسن صحتك ومزاجك.

3:القلق الشديد بسبب الاكثار من قراءة الاخبار المتضاربة والسيئة، مما يعرضك الضغط العصبى .

4:الاكتئاب ، على الرغم من أنه من المهم إدراك أن بعض حالات مشاعر الاكتئاب موجودة مسبقًا ، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تكون مثبطة للاكتئاب.

على الرغم من أن البحث لا يزال في مهده حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين ، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن دماغهم أكثر عرضة للمزاج والتغيرات الجسدية، ووجد تقرير نُشر في JAMA Psychiatry أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا الذين يقضون ثلاث ساعات إضافية في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أكثر عرضة للإحساس بالقلق والوحدة والعدوان والاكتئاب والميول المعادية للمجتمع من المراهقين الذين لم يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام.

 

 

 


السوشيال ميديا

الصحة العقلية

العقل

الصحة

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