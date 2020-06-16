وحصد الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أرواح أكثر من 116 ألف شخص، فيما تجاوز عدد المصابين هناك 2 مليون و114 ألف مصاب.

وفي البرازيل، الدولة الثانية الأكثر تضررا بعد الولايات المتحدة، تجاوز عدد المصابين 888 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات فيها منذ تفشي الفيروس 44 ألف حالة.

وحلت روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصابين بالفيروس حيث تجاوزت الحصيلة 536 ألف مصاب، فيما لم يبلغ عدد الوفيات فيها 7091 حالة وفاة.

وسجلت الهند أكثر من 343 ألف إصابة بالفيروس وحوالي 10 آلاف حالة وفاة جراء تفشي الفيروس.

وتعتبر بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وأسبانيا، من أكثر الدول تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وقد تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا 34 ألف حالة وفاة، وسجلت فرنسا نحو 30 ألف حالة، وإسبانيا أكثر من 27 ألف حالة وفاة حتى الآن.