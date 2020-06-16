فيديو.."حياة السود مهمة".. لوحة جدارية طولها 114 مترا على أرضية شوارع نيويورك

كتب محمد شعلان

قام 20 فنانا ومتطوعا بالمشاركة في رسم لوحة جدارية طولها 114 مترًا في مدينة نيويورك، وتم رسم العمل الفني في مدة أقل من 24 ساعة وكتب عليها "حياة السود مهمة"، كجزء من الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجري في الولايات المتحدة الامريكية والعالم، وعرضت شبكة روسيا اليوم فيديو التقط بكاميرا علوية للوحة الجدارية بعد انتهاءها وهي مرسومة على أرض أحد الشوارع في نيويورك.

وتشهد الولايات الأمريكية، احتجاجات واسعة خلال الفترة الحالية في أعقاب مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي صحاب الأصول الأفريقية، منها ما شهده حى بروكلين وأحياء أخرى في نيويورك، حيث احتشد الألاف منددين بعدم المساواة العرقية ومطالبين بمزيد من الديمقراطية.



لوحة جدارية ضخمة فى نيويورك

وكانت العديد من الولايات الأمريكية شهدت احتجاجات واسعة خلال الفترة الحالية على عدم المساواة العرقية، منها ما شهدته اليوم واشنطن العاصمة من احتجاج بالقرب من البيت الأبيض، بينما احتج الألاف للمطالبة بنفس المطلب في العديد من العواصم والمدن العالمية.

والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ذكر أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة وسيعقد مؤتمرا صحفيا فى هذا الخصوص يوم الثلاثاء، وذلك بعد عدة أسابيع من احتجاجات عمت أرجاء البلاد عقب وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد على أثر تعامل شرطة منيابوليس العنيف معه.

وقال ترامب كذلك فى تعليقات للصحفيين إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود فى أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية.

وعلى جانب آخر، شارك العاملون الطبيون في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الاحتجاجات المطالبة بالمساواة العرقية ومزيدا من الديمقراطية، وذلك في وقفة احتجاجية بالشموع، في خضم مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية.

وكانت الاحتجاجات إندلعت في الولايات الأمريكية وعدد من المدن العالمية ضد العنصرية ووحشية الشرطة، للمطالبة بالمساواة العرقية والديمقراطية وتوفير حياة كريمة.