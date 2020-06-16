اليوم السابع
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فيديو.. أخصائية تغذية تحذر من خطورة السمنة المفرطة على الأطفال

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:54 م
فيديو.. أخصائية تغذية تحذر من خطورة السمنة المفرطة على الأطفال السمنة فى الأطفال
كتبت إيناس البنا

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رانيا أبو شادى أخصائية تغذية بمستشفى روفيدة ومدربة صحة معتمدة من المدرسة الدولية للطب الطبيعى بإنجلترا السمنة المفرطة لدى الأطفال تعانى منها دول العالم ، والاتجاه بالدولة لمجاربة السمنة لخطورتها على الصحة وأسبابها فى الأمراض المزمنة.

السمنة المفرطة فى الأطفال تكون 18 % على مستوى العالم، ومنهم نسبة 13.5% من سن 2 إلى 5 سنوات ، وحوالى 20% من الأطفال من 12 إلى 16 عام، والنسبة العالية من سن المراهقة.

خطورتها من سن العامين، ان الوزن الزائد يعرض الطفل لأمراض كثيرة، وتحدد السمنة بناء على قياس الطول مع الوزن مع تقسيم عضلات الجسم ونسبة الدهون والمياه والتى يقوم بقياسها طبيب التغذية .

السمنة زادت فى العالم العربى فى الفترة الأخيرة، بسبب الوجبات السريعة التى تعتمد عليها الكثير من الدول، بجانب الحلويات والسكريات المصنعة، التى توجد أمام الأطفال.

نسبة أصابة الأطفال بالسكر من النوع الثانى بسبب خلل فى الهرمونات والغدد، زادت كثيرا فى الدول العربية، بجانب هشاشة العظام ، قد تسبب السمنة نشاط الغدد السرطانية بالجسم بسبب تناول السكريات والكربوهيدرات.

من خلال خطوات بسيطة يمكن تغير عادات الطعام،  من خلال الابتعاد عن الوجبات السريعة والسكريات واستبدالها بالفاكهة الطازجة، الاعتماد على الخضروات.

 

 


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السمنة فى الاطفال

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السمنة

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