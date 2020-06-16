عيادات متنقلة.. تعرف على تفاصيل اجتماع وزيرى التعليم العالى والصحة

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية والدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا.

يرصد "اليوم السابع" أبرز المناقشات فى والتوجيهات التى تمت فى اللقاء:

1 - تم التأكد من البدء فى تفعيل ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات وزاره الصحه مع قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية؛ حتى يتسنى أن تكون متاحة لدى الغرفة المركزية بوزارة الصحة وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وسيارات الإسعاف؛ لتيسير وسرعة نقل المرضى والحالات الحرجة طبقاً للأماكن الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

2 - تم التشديد على ضرورة مراجعة مخزون أرصدة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة للتأكد من توافرهما

3 - توفير أقصى درجات الحماية للفرق الطبية والعاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

4 - كما تقرر توفير عيادات متنقلة لمتابعة الحالات المرضية وصرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وغير المعدية تحت إشراف فرق طبية من وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمي.

5-كلف الدكتور خالد عبدالغفار جميع المستشفيات الجامعية بتشغيل العيادات الخارجية بالطاقة القصوى لاستقبال المرضى فى جميع التخصصات الطبية وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.