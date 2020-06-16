اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 06:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عيادات متنقلة.. تعرف على تفاصيل اجتماع وزيرى التعليم العالى والصحة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:39 م
عيادات متنقلة.. تعرف على تفاصيل اجتماع وزيرى التعليم العالى والصحة اجتماع وزيرى التعليم العالى والصحة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية والدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا.

يرصد "اليوم السابع" أبرز المناقشات فى والتوجيهات التى تمت فى اللقاء: 

1 -  تم التأكد من البدء فى تفعيل ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات وزاره الصحه مع قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية؛ حتى يتسنى أن تكون متاحة لدى الغرفة المركزية بوزارة الصحة وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وسيارات الإسعاف؛ لتيسير وسرعة نقل المرضى والحالات الحرجة طبقاً للأماكن الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

2 - تم التشديد على ضرورة مراجعة مخزون أرصدة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة  للتأكد من توافرهما

3 - توفير أقصى درجات الحماية للفرق الطبية والعاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

4 - كما تقرر توفير عيادات متنقلة لمتابعة الحالات المرضية وصرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وغير المعدية تحت إشراف فرق طبية من وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمي.

 5-كلف الدكتور خالد عبدالغفار جميع المستشفيات الجامعية بتشغيل العيادات الخارجية بالطاقة القصوى لاستقبال المرضى فى جميع التخصصات الطبية وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

 


المستشفيات الجامعية

اخبار مصر

اخبار مصرية

كورونا

وزير التعليم العالى

خالد عبد الغفار

وزارة الصحة

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة تنشر طريقة التبرع بالدم عبر فيس بوك.. اعرف التفاصيل.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:15 م

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:48 م

الصحة تنشر 100 صورة لمتعافين من كورونا بمستشفى العجمى بالإسكندرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:54 م

الصحة: تبرع المواطن بالدم يستغرق 15 دقيقة وينقذ حياة 3 أشخاص

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:49 م

مدير الصحة العالمية: الانفلونزا تؤدى لتفاقم أزمة النظم الصحية المثقلة من كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:13 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة