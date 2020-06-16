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عنصرية باسم الوباء.. جارديان: اتهامات لمساجد بريطانيا بنشر كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:05 ص
عنصرية باسم الوباء.. جارديان: اتهامات لمساجد بريطانيا بنشر كورونا عنصرية باسم الوباء
كتبت: نهال أبو السعود

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يستعد النواب في بريطانيا الي ارتفاع معدلات الاسلاموفوبيا مع بدء إعادة فتح المساجد في أنحاء إنجلترا بعد تصاعد نظريات العنصرية والتآمر حول المسلمين في ظل اغلاقات كورونا.

قالت صحيفة الجارديان ان أفزال خان نائب رئيس المجموعة البرلمانية الحزبية للمسلمين البريطانيين، عشرات الرسائل الإلكترونية العنصرية خلال شهر رمضان وعيد الفطر وشهدت قصصًا كاذبة عن المسلمين تزيد من انتقال كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال خان ان القرار مازال في نطاق المناقشة ثم ستأتي مرحلة العمل لاحقا حيث انه صحيح أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يتجمعون في المساجد لكنهم يفهمون المخاطر ويمتثلون للقواعد وعلى الرغم من هذا تنتشر الأكاذيب والاشاعات المثيرة للجدل.

ياسمين قريشي ، وزيرة الظل الدولية للتنمية وأحد البرلمانيات المسلمات الأوائل والنائب تان سينغ ديسي والنائب في ويس ستريتنج ، وكلاهما نائبان لمجموعة APPG للمسلمين البريطانيين ، لديهما مخاوف أيضًا.

تدعو ستييرينج الشرطة إلى النظر في زيادة الأمن في المساجد ضمن خططها التشغيلية مع تخفيف عمليات الإغلاق في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وقال ديسي ، أول نائب يرتدي عمامة في البرلمان إن المساجد يمكن استهدافها مضيرا الى انه كانت هناك هجمات في الماضي وقد احتجز الناس في منازلهم وكان هناك تشويه لما يجري من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "العناصر المجتمعية أكثر شيوعًا في بعض الأديان ، ولكن كانت هناك عناصر معينة من أقصى اليمين تقول أن هذه هي الطريقة التي ينتشر بها الفيروس .. هذه رواية خطيرة نحتاج أن نبحث في مروجيها".

تم إرسال رسائل بريد إلكتروني عنصرية إلى خان بعد أن تحدث علنًا ضد حسابات تومي روبنسون وحسابات TikTok الخاصة ببريطانيا فيرست ، والتي تم حظرها منذ ذلك الحين.

وقد سجلت منظمة "Tell Mama" ، التي تدعم ضحايا الكراهية المعادية للمسلمين حتى الآن عشرات الحوادث من الجماعات اليمينية المتطرفة التي تحمل المسلمين البريطانيين مسؤولية انتشار الفيروس.

ووفقا للتقرير سمحت الحكومة البريطانية بإعادة فتح أماكن العبادة في إنجلترا في 13 يونيو للصلاة، ومع ذلك هناك دعوات لتوجيه أوضح حول ما تعنيه القواعد الجديدة للصلاة الجماعية - وهي سمة أساسية للعبادة في المسجد.

قدم المجلس الإسلامي البريطاني نصائح مكثفة حول كيفية عمل المساجد عن بعد عن طريق الحد من الأعداد وأوقات الدخول المذهلة.


المملكة المتحدة

إنجلترا

اسلاموفوبيا

وباء كورونا

مساجد بريطانيا

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