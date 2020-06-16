ولم يتم إعلان سبب الحريق حتى الآن، بينما نفى خفر السواحل وجود إصابات جرّاء الحادث.

ولم يكن على متن السفينة اليابانية ركابٌ وقت اشتعال النيران، إلا أن 153 شخصاً آخرين من طاقمها كانوا على متنها للقيام بمهام رسمية.