طوكيو (أ ش أ)

تصاعدت ألسنة الدخان الكثيف من إحدى السفن السياحية الراسية فى ميناء بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء، إثر اشتعال النيران بها، وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم أن طاقم السفينة، التى تُعد من أكبر السفن السياحية اليابانية، وعشرات من عناصر مكافحة الحرائق وخفر السواحل اليابانيين يحاولون السيطرة على الحريق وإخماده.

ولم يتم إعلان سبب الحريق حتى الآن، بينما نفى خفر السواحل وجود إصابات جرّاء الحادث. ولم يكن على متن السفينة اليابانية ركابٌ وقت اشتعال النيران، إلا أن 153 شخصاً آخرين من طاقمها كانوا على متنها للقيام بمهام رسمية.

وكانت حكومة مدينة طوكيو، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إلى أن عدد الحالات المسجلة اليوم يعد أقل من الحصيلة المسجلة أمس الاثنين والتى بلغت 48 حالة بالفيروس التاجي.

وكانت طوكيو، قد حددت خارطة طريق تتكون من ثلاث خطوات لتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وإعادة استئناف الأنشطة الاقتصادية، والتى تتضمن إعادة فتح المتاحف والمدارس والمنشآت الرياضية بدون وجود جمهور خلال المرحلة الأولى، وذلك بعد رفع حالة الطوارئ أواخر مايو الماضي.