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على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:59 م
على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي استخدام السوشيال في اعمال منافية للآداب ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو مخل للآداب مع شخص، وعثر بحوزتها على قطعة لمخدر الحشيش وسيجارة مخلوطة بذات المخدر، وجهاز "لاب توب" مُحمل عليه بعض الصور والمشاهد المخلة بالآداب، وهاتفين محمول، مبلغ مالى، و5 بطاقات إئتمانية.

وتبين أن الشخص الظاهر بالفيديو والذى يقوم بالتصوير قد سبق ضبطه لتزعمه تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع آخرين وإنشائه قناة على المواقع الإلكترونية لبث مقاطع فيديو مخلة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت بعض مواقع التواصل الإجتماعى تداولت مقطع فيديو مخل بالآداب العامة لإحدى السيدات برفقة شخص وقيام آخر بالتصوير فتم ضبطهم.

وكانت أجهزة الأمن ضبطت العديد من الفتيات المتورطات في بث فيديوهات مخلة للآداب، مثل "مودة"، وحنين" و"سما" و"شيري هانم".

 

 


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