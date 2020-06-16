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على عبد العال لنائب:"الحكومة مش شحّاتة" بل وطنية وتعمل فى ظروف قاسية وصعبة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:26 م
على عبد العال لنائب:"الحكومة مش شحّاتة" بل وطنية وتعمل فى ظروف قاسية وصعبة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب
كتبت- نورا فخرى

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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حكومة مصر وطنية وتعمل فى ظل ظروف قاهرية وصعبة، رافضاً وصفها بأنها "حكومة شحاته".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020/2021، رافضا وصف النائب محمد عبد الغني، عضو تكتل (25- 30) الحكومة الحالية بأنها "حكومة شحاته" ، حيث تعتمد على القروض بالإضافة إلى وصفها بأنها تعمل "حكومة جباية" بفرض الضرائب المتعددة على المواطنين وكأنهم شغالين عندنا على حد وصفه، معلنا رفضه الموازنة العامة.

 

وقال عبد العال، إنه لا يوجد دولة فى العالم لا تقترض، وأكبر دولة فى العالم أيضا تقترض، وفى ضوء ذلك، قرر حذف الكلمة من المضبطة، مضيفاً: "أقدر وطنيتك أيها النائب، لكن تشطب الكلمة".

 

فى سياق متصل، اشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، خلال الجلسات العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، بدور الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان خلال الفترة الماضية، وفى مقدمتهم النائب سامى هشام رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، والذى أكد أن التاريخ سوف يذكر أن رئيس المجلس قاد السفينه فترة اصعب الفترات وكان نعم القائد.


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