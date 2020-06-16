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علماء سنغافورة يبدأون تجارب بشرية على لقاح أمريكى لكورونا أغسطس المقبل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 م
علماء سنغافورة يبدأون تجارب بشرية على لقاح أمريكى لكورونا أغسطس المقبل لقاح كورونا
كتبت هند عادل

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يخطط علماء سنغافورة لاختبار لقاح لفيروس كورونا من شركة Arcturus Therapeutics الأمريكية لبدء تجارب بشرية في أغسطس بعد إظهاره وعود باستجابات مبدئية في الفئران، وفقا لما ذكرته وكاله "رويترز"

يعمل اللقاح الذي تقوم بتقييمه كلية الطب Duke-NUS في سنغافورة على تقنية RNA التي لم يتم اختبارها نسبيًا ، والتي توجه الخلايا البشرية إلى إنتاج بروتينات محددة لفيروسات التاجية التي تنتج استجابة مناعية.

لقح سنغافورة

وقال أوي إنج إونج نائب مدير برنامج الأمراض المعدية الناشئة "حقيقة أنها تكرر وتثير استجابة مناعية متوازنة للغاية من حيث الجسم المضاد والخلايا القاتلة هذه خصائص مرحب بها، مضيفا أن الأجسام المضادة تلتصق بالفيروس وتمنعه ​​من إصابة الخلايا ، بينما تتعرف الخلايا القاتلة ، وهي ذراع أخرى لجهاز المناعة ، على الخلايا المصابة وتدمرها.

يتم توليد الأجسام المضادة في الجسم لمحاربة العدوى، والأجسام المضادة وحيدة النسيلة تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية ويمكن عزلها وتصنيعها بكميات كبيرة لعلاج الأمراض.

من جانب آخر كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن لقاح لفيروس كورونا يمثل أملا جديدا كمضاد للفيروس ، حيث تسببت جرعة شركة سينوفاك "  Sinovac "، الصينية في استجابة الأجسام المضادة في أكثر من 90% من المرضى، حيث قامت الشركة ومقرها بكين، بتطوير لقاح يسمى "CoronaVac "يستخدم سلالة ميتة من فيروس كورونا التاجي.

وقالت الصحيفة، لقد اختبرت المرحلة الأولى السلامة، حيث لم يبلغ أي من المشاركين عن أي آثار جانبية شديدة من الجرعة، أكثر من 90% من المشاركين في المرحلة الثانية، الذين تلقوا اللقاح على مدى أسبوعين " 14 يومًا"، قاموا بتوليد أجسام مضادة محايدة، حيث تقوم الشركة بتقديم الأوراق لبدء تجارب المرحلة الثالثة في كل من الصين، والدول الأخرى، وهي الخطوة الأخيرة قبل الموافقة عليه للاستخدام العام.

 


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