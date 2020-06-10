شركة سنغافورية تبدأ تجارب بشرية على علاج محتمل لكورونا الأسبوع المقبل

كتبت هند عادل

أعلنت شركة Tychan السنغافورية، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية مدعومة إنها ستبدأ تجارب سريرية على البشر الأسبوع المقبل بشأن علاج الأجسام المضادة وحيدة النسيلة المحتملة لـفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" ستستغرق المرحلة الأولى من التجربة التي ستجرى على 23 متطوعًا صحيًا حوالي ستة أسابيع لتقييم سلامة وتحمل TY027 وهو جسم مضاد أحادي النسيلة يستهدف على وجه التحديد لفيروس كورونا.

يتم توليد الأجسام المضادة في الجسم لمحاربة العدوى، الأجسام المضادة وحيدة النسيلة تحاكي الأجسام المضادة الطبيعية ويمكن عزلها وتصنيعها بكميات كبيرة لعلاج الأمراض لدى المرضى.

يعتقد العديد من العلماء والباحثين أن العلاجات القائمة على الأجسام المضادة تبشر بالخير لعلاج الأشخاص المصابين بالفعل بهذا المرض.

وقال تيو مينج كيان ، رئيس شركة Tychan: "سنستمر في وتيرة التطور السريعة مضيفا بأن الشركة وصلت إلى محاكمات بشرية في أربعة أشهر ، عندما تستغرق عادة 12-18 شهرًا.

يتم استكشاف TY027 لعلاج المرضى الذين يعانون من كوفيد 19 لإبطاء تقدم المرض وتسريع الشفاء، وكذلك لإمكانية توفير حماية مؤقتة ضد الإصابة من فيروس كورونا.

بعد اجتياز المراحل الرئيسية في تجربة المرحلة الأولى ، سيسعى Tychan للحصول على موافقة من الجهة التنظيمية في سنغافورة لتوسيع TY027 إلى عدد أكبر من المرضى المتطوعين من فيروس كورونا لإثبات فعاليته.