ضبط 4 عاطلين فى الإسماعيلية وبورسعيد بحوزتهم 42 طربة حشيش.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها، فقد كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسماعيلية وبورسعيد، لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطلين فى الإسماعيلية، وعاطلين فى بورسعيد بحوزتهم 42 طربة من مخدر الحشيش.

وفى الإسماعيلية، تلقى اللواء جمال غزالى، مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد، بتمكن مباحث مركز شرطة القنطرة شرق، ومركز شرطة أبو صوير، من ضبط 4 عاطلين، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتى مركزى شرطة "القنطرة غرب، أبوصوير"، وبحوزتهم (3 طربة لمخدر الحشيش، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمول.

كما تلقى اللواء للواء هشام خطاب مدير أمن محافظة بورسعيد، أخطارًا من نائبة، من قيام مباحث شرطة المناخ، بضبط عاطلَين، يقيمان بمحافظة بورسعيد، فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة المناخ، وبحوزتهما 6 طرب من مخدر الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، و4 هواتف محمولة.

وتحرر محضر بالواقع المذكورة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.