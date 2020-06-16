ضبط قضايا استيلاء على المال العام وتوظيف أموال بقيمة 200 ألف دولار

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتين "توظيف أموال– إستيلاء على المال العام" مُتهم فيها شخصين، وبلغ إجمالى المبالغ المستولى عليها فى القضيتين (200000 ألف دولار - 3815264 جنيه مصرى) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.