صور.. متطوعان بالأقصر يصابان بكورونا ويرفضان المستشفى لتوفير مكان لغيرهما

الأقصر – أحمد مرعى

أبطال محافظة الأقصر فى ملحمة فيروس كورونا المستجد ومكافحته بمستشفيات العزل وخارجها لا تزال مستمرة يومياً بالأقصر، دخل شابان متطوعان تلك الملحمة بخطوة مميزة للغاية، وهما "محمد محروس وأسامة أحمد"، فهما ضمن فريق تطوعى لخدمة مصابى فيروس كورونا ومستشفيات العزل بالأقصر، عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

وفى هذا الصدد يقول ياسر الهوارى قائد الفريق التطوعى الذى يعمل منذ ظهور أول حالة لكورونا، فى حملات التعقيم والتطهير والرش للمستشفيات والشوارع والمؤسسات لحماية المواطنين من العدوى بالفيروس، أن هذان البطلان ضربوا مثال محترم فى الشجاعة والإيثار وحب البلد، وهما "محمد محروس وأسامة أحمد" ظهرت نتيجة مسحتهما بالإيجابية وأصيبا بالفيروس نظراً لاحتكاكهما المباشر ومخالطتهما للحالات الإيجابية بمستشفيات العزل بالأقصر العام والحميات خلال حملات المساعدة فى تنظيم صفوف الحالات المشتبه بها، ورفضا العلاج فى أي مستشفى عزل وفضلا العزل المنزلى لحالتهما الجيدة وكذلك المساهمة فى توفير أماكن بمستشفيات العزل للمصابين من الحالات الحرجة.

ويضيف ياسر الهوارى قائد الفريق التطوعى لـ"اليوم السابع"، أن الأبطال "محمد محروس وأسامة أحمد"، هم ضمن مجموعة كبيرة عاملين ضمن المبادرة، ومنذ بداية ظهور كورونا فى الاقصر وهما فى الشوارع والبيوت والمستشفيات من المستشفيات العادية ومستشفيات العزل شمالاً إلى إسنا جنوباً، ولا يتأخرون على أى محتاج مساعدة، وكذلك حصلوا على دورات مكثفة فى مديرية الصحة على كيفية التعامل مع حالات كورونا، وكانوا من الأوائل فى مساعدة فريق مستشفى الأقصر العام للعزل فى دخول الحالات، وبعد أيام أصيبوا بالفيروس نتيجة تحاليلهم الإيجابية نظراً لاحتكاكهم المباشر ومخالطتهم لحالات كثيرة إيجابية، قائلاً: "الأجمل فى الموضوع أن الصحة وفرت لهم مكانين فى مستشفي العزل لمتابعة حالتهم تقديراً لدورهم، لكونهم منذ أكثر من 70 يوم موجودين على الأرض وبيساعدوا، ولكنهما رفضوا وقرروا إنهم يعزلوا نفسهم منزلياً لأن أعراضهم خفيفة الحمد لله، وطلبوا توفير المكانين دول لحالات محتاجة، ده بجد الشباب الجميل اللى بيهم بلدنا حتعدى الأزمة دى بإذن الله، أسأل العظيم رب العرش الكريم أن يتمم شفائكما على خير".