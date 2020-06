صور.. طوابير سيارات على المستشفى الميدانى بعين شمس لإجراء مسحة كورونا

شهد مركز مسح كوفيد 19 ”drive through“، الملحق بالمستشفى الميدانى بجامعة عين شمس ، طوابير من سيارات المواطنين ، لعمل مسحات تحليل covid-19 pcr من خلال خدمة drive through، وذلك فى اليوم الأول من استقبال المواطنين لإجراء المسحات، حيث يتم سحب العينات من المريض داخل السيارة دون الترجل منها، وذلك بمقر خدمة drive through الأولى فى مصر بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.

والتحاليل يتم تشغيلها ومراجعتها وإصدار نتائجها بمعرفة المعمل المرجعية ويتم ارسال النتائج على الواتس آب فى اليوم التالى لسحب العينات ، ويمكن استلام النتائج من نفس مكان الخدمة بحرم المستشفى الميدانى بجامعة عين شمس.

وحددت الخدمة أرقام الإتصال 01050493341، 01050493340، على أن يكون الدخول بأولوية الحضور بنظام first come first serve، وأسعار تحليل covid-19 pcr تصل ل 2000 جنيها ، وتحليل أجسام مضاده سريع ب 450 جنيها .

يقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول، ويدخل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته، ليتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة، ليقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج، وانتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق المحمول، مما يسمح بتقديم الخدمه لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى علما بأن ذلك يتم طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.