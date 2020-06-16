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صور.. حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:57 م
صور.. حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد عبارة عن مخلفات ردم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن مواصلة الحملات اليومية، حيث تم بإدارة نيل الأقصر حيث تم اليوم فى إطار المتابعة اليومية والتنسيق المستمر لتنفيذ قرارات الإزالة فى مهدها، حيث تم تنفيذ عدد 12 قرار إزالة عبارة عن إلقاء مخلفات ردم بزمام هندسة نيل قنا، وذلك بعد تكليفات الدكتور محمد عبد العالى وزير الموارد المائية والرى، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتكثيف حملات إزالة التعديات المقامة على نهر النيل خلال شهر يونيو الجارى.

كما نجح رجال الإدارة خلال يونيو الجارى، فى تنفيذ عدد 16 قرار إزالة متنوعة، وهى عبارة عن مبانى بالبلوك الأبيض وأسوار وردم منهم عدد 10 قرارات بزمام هندسة نيل إسنا، وعدد 6 قرار بزمام هندسة نيل محافظة قنا، وتنفيذ عدد 5 قرارات إزالة بزمام هندسة نيل الأقصر بإجمالى مسطح 436 مترا، وذلك بمعرفة المخالين وعلى نفقتهم الخاصة، وتم تنفيذ عدد 8 قرار إزالة منهم عدد 4 قرار مبانى بزمام هندسة نيل الأقصر، وعدد 4 قرار ردم بزمام هندسة نيل نجع حمادى، وتم تنفيذ عدد 10 قرارات إزالة وإلقاء مخلفات ردم، منهم عدد 5 قرار ناحية مركز دشنا زمام هندسة نيل نجع حمادى، وعدد 5 قرار ناحية دندرة زمام هندسة نيل نجع حمادى بمعدات الإدارة.

وأضافت إدارة حماية نهر النيل بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تمت مواصلة الحملات وذلك فى إطار إهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، والحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر إرتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الإحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد (1)
 

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد (2)
 

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد (3)
 

 

حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة فى المهد (4)
 

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