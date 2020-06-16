اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:17 م
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صور ..تنفيذ 21 قرار إزالة للبناء المخالف بأحياء المنتزة وشرق الإسكندرية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:08 م
صور ..تنفيذ 21 قرار إزالة للبناء المخالف بأحياء المنتزة وشرق الإسكندرية البناء المخالف
الإسكندرية جاكلين منير

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واصلت أحياء الإسكندرية مواجهه البناء المخالف بكافة أشكاله، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة، والقضاء على المخالفات، وعدم السماح لأى مقاول بالبناء بدون ترخيص .

وأكد حى شرق فى بيان صادر اليوم، أنه بناًء على توجيهات محارب هيلع رئيس الحي، نفذت لجان الإزالة المُشكلة لتنفيذ قرارات الإزالة على دوائر أقسام الشرطة الثلاثة بنطاق الحي،حيث تم تنفيذ عدد إجمالي (18) قرار إزالة خلال شنّ ثلاثة حملات متوازية.

ففي دائرة قسم شرطة سيدي جابر تم تنفيذ عدد (8) قرارات إزالة وتسلمت اللجنة مقاول الهدم والازالة الخاص بالحي مخالفات البناء لإزالتها في عدد من العقارات المخالفة الكائنة في شوارع؛ أحمد السيد المتفرع من ش عبد اللطيف الصوفاني وتقاطع رشدي بك مع ش 138 وتقاطع دارا مع ش امينة شكري واللواء احمد علي.

أما في دائرة قسم شرطة  رمل أول تم تنفيذ عدد (3) قرارات إزالة للعقارات الكائنة بشوارع؛ عدي بن زيد المتفرع من ش رياض وابراهيم العطار والامير جميل زيزينيا.

وفي نفس السياق نفذت لجنة الإزالة بدائرة قسم شرطة رمل ثانِ عدد (7) قرارات إزالة للعقارات الكائنة بشوارع؛ ابن عقيل فيكتوريا وسيبويه فيكتوريا وتقاطع ابن منقذ مع ش فيليب جلاد فيكتوريا والامير عبد الحليم فيكتوريا والقاضي نعمان فيكتوريا.

وفى حى المنتزة أول قامت لجنه الازاله ،برئاسه جمال جابر سكرتير عام الحي ورئيس لجنه الازاله وبحضور جميع الجهات المعنية ،بتسليم مقاول الهدم قرار الازاله رقم283 لسنه 2018 الصادر بحق العقار قطعه رقم33 ألف/ تنظيم شارع 606من شارع عقل باشا سيدي بشر قبلي .
واسفرت الحملة علي ازاله وتكسير عدد 2 شقه سكنيه ( سكن صوري ) شقه امام الصاعد ، شقه شمال الصاعد عباره عن حوائط وهيكل خرساني بالدور الخامس علوي .
ـكما تم تسليم مقاول الهدم قرار الازاله رقم 60 لسنه 2018 الصادر بحق العقار قطعه 45 وقطعه 47 تنظيم شارع مسجد الصداقه سيدي بشر قبلي
واسفرت الحملة علي ازاله وتكسير عدد ١شقه سكنيه عباره عن حوائط وهيكل خرساني يمين الصاعد بالدور الخامس علوي لمخالفته قيود الارتفاع المسموح بها قانونيا ، كما تم تنفيذ قرار الازالة رقم 135لسنه2020 ازاله اعمده و حوائط للدور الثالث عشر بالعقار رقم 37 شارع الامجاد سيدي بشر بحري.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،قد أكد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أنه منذ 1 يناير 2020 قد تم تنفيذ نحو 1635 قرار إزالة من إجمالى 1995 قرار ، فيما تم إنشاء وحدة التدخل السريع لإزالة المبانى المخالفة فورا قبل أن يحدث فيها إقامة من السكان.

 

وأكد على أن أحياء الإسكندرية تنظم حملات إزالة يومية في الإسكندرية، حيث تم إحالة 382 قضية عسكرية ومن تم اتهامهم 90% منهم محبوس 15 يوما ، مؤكدا على أنه لاتهاون فى هذه القضية حفاظا على البنية التحتية.

 

 

 

البناء المخالف (1)
البناء المخالف 
البناء المخالف (2)
البناء المخالف 
البناء المخالف (3)
البناء المخالف 
البناء المخالف (4)
البناء المخالف 

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