اليوم السابع
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صور .. تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة بالشرقية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:59 م
صور .. تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة بالشرقية لمواجهة كورونا تعقيم محكمة الصالحية الجديدة الجزئية
الشرقية -فتحية الديب

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قامت حملة من جهاز مدينة الصالحية الجديدة،برئاسة  المهندس رمضان خيرى رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية، اليوم، وشارك في اللجنة مدير عام التنمية، و لجنة من الإدارة الصحية بالصالحية الجديدة وجهاز مدينة الصالحية الجديدة، برش وتعقيم مبنى محكمة الصالحية الجزئية بمدينة الصالحية الجديدة، وتم تعقيم المكاتب وغرف المداولة، كما تم تعقيم مبنى النيابة العامة، كإجراء إحترازى لمواجهة فيروس كورونا.

كان محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم 5570 لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت  وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي،  ومستشفى الصوفية المركزي.

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (1)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (2)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (3)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (4)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (5)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (6)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (7)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (8)
 

 

تعقيم مبنى محكمة الصالحية الجديدة (9)
 

 


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