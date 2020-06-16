صور.. تركيب بوابة تعقيم بمدخل مبنى ديوان مجلس أبو حماد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وضعت رئاسة مركز ومدينة ابوحماد بمحافظة الشرقية، بوابة تعقيم علي مدخل ديوان المجلس، ذلك حرصا علي سلامة العاملين والمترددين علي لطلب خدمات حكومية، وفي إطار الإجراات الاحترازيه والوقائية للحد من انتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأوضح الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة ابوحماد، في بيان، أن عملية التشغيل التجريبي بدأت فور تركيبها مباشرة من خلال المهندس المختص وذلك للتأكد من كفائتها في التعقيم والتطهير لضمان عدم حدوث أيه مشكلات أو أعطال تؤثر علي عملها في المستقبل، حيث اشرف علي أعمال التشغيل التجريبي للغرفه بنفسه وبحضور خالد دومه و عبد الحميد سويد نائبا رئيس المركز .

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770)لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد علي ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي للأطقم الطبية المدربة "الأساسية والإحتياطية" للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزي مستشفى السعديين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.