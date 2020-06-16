صور.. بعد تعافية من كورونا.. نائب محافظ الإسكندرية يتفقد جاهزية لجان الثانوية العامة

الإسكندرية جاكلين منير

قام أحمد جمال نائب محافظ الاسكندرية ، بجولة تفقدية للتأكد من مدى جاهزية لجان الثانوية العامة بحى العامرية ثان غرب الاسكندرية ،وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والمرور على المدارس التى بها اللجان.

وأشار بيان صادر من حى العامرية ثان اليوم،أن نائب المحافظ قد قام بالمرور على المدارس فى وجود إدارة إشغال طريق والرصد البيئى وإدارة التطهير ويرافقة شريف فتحى مدير عام إدارة العامرية التعليمية ،حيث تم المرور على المدارس التى بها لجان ثانوية عامة وهى مدرسة نجيب محفوظ ومدرسة جابر بن حيان ومدرسة روفيدة ومدرسة فتح الله كيره، لمتابعة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقوف على مدى جاهزية اللجان

وأشاد أحمد جمال بجهود وزارة التربية والتعليم،فى توفير جهاز تعقيم بكل مدرسة و إتباع الآجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، فيما أوضح مدير الادارة التعليمية بالعامرية انه سوف يصرف لكل طالب كيس به كمامة وقفاز و مطهر يوميا

فيما قام حى العامرية تحت إشراف محمد عبدالله رئيس الحى ، بتطهير تلك اللجان ورفع جميع القمامة والأتربة أمام المدارس ، مع يتم المتابعة اليومية لتلك اللجان

وكانت محافظة الأسكندرية قد قامت بإنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 والتى تنطلق فى 21 من يونيو الجارى، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.

وأشار يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية بلغ (47180 ) طالبًـا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى.

وأكد "الديب" أن لجان قبول الاعتذارات عن أعمال الامتحانات تعمل وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الوزارة فى الشأن، كما تم تجهيز إحدى وثلاثين استراحة للجان السير وأعمال التقدير بواقع ( 22 ) استراحة للرجال وتسع استراحات للسيدات على أفضل نحو ممكن بما يليق بزملائنا رؤساء اللجان والمراقبين والمعلمين وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والتليفزيونات والفُرُش اللازمة للإقامة.