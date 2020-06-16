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صور.. الرقابة الإدارية تحبط تهريب أجهزة لاسلكية وسجائر مهربة من الجمارك

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:57 م
صور.. الرقابة الإدارية تحبط تهريب أجهزة لاسلكية وسجائر مهربة من الجمارك الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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فى إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية بمتابعة انضباط الأسواق، وبناءا على المعلومات الواردة والتى تشير إلى قيام بعض من متعهدى وموزعى السجائر بافتعال أزمة فى توفيرها والإمساك عن بيعها، فقد قامت الهيئة بالتنسيق والاشتراك مع كل من وزارة التموين، والشركة الشرقية للدخان بتنفيذ حملة مكبرة على عدد من متعهدى بيع السجائر والموزعين لها بمحافظتى القاهرة والجيزة‏، وقد اسفرت الحملة عن عدة مخالفات ما بين الامتناع عن البيع، أو البيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر، أو التخزين لكميات من عُلب السجائر، حيث تم ضبط 80 ألف عُلبة مخزنة، و850 عُلبة مُهربة مجهولة المصدر، وحوالى طن ونصف من المعسل، واتُخذت جميع الإجراءات القانونية حيال تلك المضبوطات وتحرر بشأنها 39 محضر مخالفة تم احالتها لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم ضد المخالفين.

 

وفى سياق آخر، وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد محاولة تهريب مجموعة من الأجهزة اللاسلكية وبعض الاصناف الأخرى المخالفة والمحظور استيرادها إلى داخل البلاد، بجمرك المركز المُطور بالإسكندرية، حيث تبين من خلال مراجعه المستندات أن المثبت بمشمول الرسالة انها لقطع غيار ومعدات صيانة مزارع اسماك، وفى إطار ما سبق تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع مسئولى مصلحة الجمارك بجمرك الإسكندرية لفحص مشمول الرسالة المُشار اليها، وقد أسفر الفحص عن ضبط عدد من الاصناف المهربة داخل الحاوية عباره عن عدد (20) جهاز لاسلكى ماركة ( BDFX ) بالشاحن، وعدد (8) أجهزة استقبال اشارة لاسلكى بالريموت، و23 شاحن بمخرج USBخاص بأجهزة اللاسلكى، وجهاز استقبال ماركة "سيمنز"، وعدد (20) سماعة هاند فرى خاصة بالأجهزة، وقد تم تحرير محاضر جرد للأصناف المخالفة تمهيدًا لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

 
المضبوطات (1)
 
المضبوطات (1)
 
المضبوطات (2)
 

المضبوطات (4)
 
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المضبوطات (7)
 

 


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