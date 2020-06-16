اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. استلام 84 بوابة تعقيم.. ووكيل تعليم كفر الشيخ تشيد بالتزام المعتذرين

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:35 م
صور.. استلام 84 بوابة تعقيم.. ووكيل تعليم كفر الشيخ تشيد بالتزام المعتذرين وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم لمتابعة استقبال الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، لليوم الثالث على التوالى .

وشددت الدكتور بثينة كشك ، وكيل الوزارة على التباعد بين الراغبين للتقدمين باعتذاراتهم ،ومنع دخول أى منهم إلا مرتدياً للكمامة ، ووجهت أعضاء اللجنة المشرفة بحسن استقبالهم وإرشادهم بالجلوس فى المقاعد المخصصة لهم بالمخيمات ، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، والتزام الراغبين بالاعتذار بالتعليمات المنظمة ، حفاظاً على الصحة العامة ، موجهة الشكر لكل المعلمين لاتزامهم بالإجراءات الاحترازية 

وعلى جانب آخر تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الدفعة الثانية من بوابات التطهير الإلكترونية ، بقيادة وحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ،وتم توزيعها على المدارس ، وتثبيتها داخل بوابة كل لجنة ، وتجربتها ، للتأكد من صلاحيتها وضمانا لعدم تعطيلها فى أوقات عقد الامتحانات وعددها 84 بوابة،.

كما تابعت وكيل الوزارة استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم ، مشددة على تطهير وتعقيم المدارس واللجان والاستراحات ، كما شهدت المدارس استمرار المتابعات الميدانية المتابعة للمدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .

 

 

 وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (1)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (1)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (2)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (2)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (3)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (3)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (4)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (4)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (5)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (5)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (6)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (6)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (7)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (7)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (8)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (8)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (9)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (9)

وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (10)
وكيل الوزارة تتابع استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم (10)

 

 

 
 
 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

كورونا

علاج

تعليم كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

فيديو وصور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة