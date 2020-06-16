صور.. استلام 84 بوابة تعقيم.. ووكيل تعليم كفر الشيخ تشيد بالتزام المعتذرين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم لمتابعة استقبال الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة، بمدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، لليوم الثالث على التوالى .

وشددت الدكتور بثينة كشك ، وكيل الوزارة على التباعد بين الراغبين للتقدمين باعتذاراتهم ،ومنع دخول أى منهم إلا مرتدياً للكمامة ، ووجهت أعضاء اللجنة المشرفة بحسن استقبالهم وإرشادهم بالجلوس فى المقاعد المخصصة لهم بالمخيمات ، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم ، والتزام الراغبين بالاعتذار بالتعليمات المنظمة ، حفاظاً على الصحة العامة ، موجهة الشكر لكل المعلمين لاتزامهم بالإجراءات الاحترازية

وعلى جانب آخر تسلمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ الدفعة الثانية من بوابات التطهير الإلكترونية ، بقيادة وحضور الدكتورة بثينة كشك ، وكيل الوزارة ،وتم توزيعها على المدارس ، وتثبيتها داخل بوابة كل لجنة ، وتجربتها ، للتأكد من صلاحيتها وضمانا لعدم تعطيلها فى أوقات عقد الامتحانات وعددها 84 بوابة،.

كما تابعت وكيل الوزارة استلام المدارس أدوات التطهير والتعقيم ، مشددة على تطهير وتعقيم المدارس واللجان والاستراحات ، كما شهدت المدارس استمرار المتابعات الميدانية المتابعة للمدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .