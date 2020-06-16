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صحة شمال سيناء: تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية ومخالطين بكورونا بالشيخ زويد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:15 م
صحة شمال سيناء: تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية ومخالطين بكورونا بالشيخ زويد تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت الإدارة الصحية بالشيخ زويد التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء اليوم فى بيان لها، الانتهاء من حملة تعقيم وتطهير لمنازل حالات إيجابية بكورونا ومخالطين لهم فى نطاق مدينة الشيخ زويد. 

وأوضح بيان الإدارة الصحية ، أنه قام الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد بتشكيل وتكليف فريق وقائى للطوارئ ليقوم بتطهير وتعقيم منازل الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ومنازل المخالطين.

وقام الفريق اليوم بتطهير منزل الحالة إيجابى كورونا بحى الكوثر بالشيخ زويد، ومنازل المخالطين المجاورة وعددهم ستة منازل.

وكانت أعلنت ادارة الشيخ زويد الصحية التابعة لمديرية شئون الصحة بشمال سيناء ظهور ثانى حالة اصابة بكورونا بنطاق مدينة الشيخ زويد .

وأعلن الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد ، أنه تم تسجيل ثانى حالة إيجابى كورونا بالشيخ زويد وهو الآن قيد العزل المنزلي.

وطالب الأهالى أخذ الحيطة والحذر واتباع قواعد التباعد الإجتماعى وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة والإلتزام باستخدام أساليب الوقاية ومكافحة العدوى كارتداء الكمامات واستخدام المواد المطهرة وغسل اليدين بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم فى بيان لها تعزيزها لخدمات الرعاية الحرجة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة ، يتم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا بالمحافظة .

وأضاف الدكتور احمد عبد الفتاح مدير إدارة المستشفيات، أنه بالاضافة إلى الاجراءات الاحترازية ، تم حصر أجهزة وأسرة العنايات المركزة بالمستشفيات داخل المحافظة للاستفادة منها فى خدمات التصدى لجائحة كورونا ، والإنتهاء من استكمال جاهزية مستشفى العريش العام بتوفير 19 سرير عناية مركزة وأوضح أن قسم العناية المركزة يضم نخبة من الأطباء المتخصصين فى العديد من المجالات الطبية

وأكد على زيادة عدد اسرة قسم العزل من 12 إلى 36 سرير، وتابع نحن نعمل على مدار الساعة لعلاج المرضى، لذلك فان افضل طريق للعلاج هى الوقاية، و ذكر أنه تم إعداد سياسة لتنظيم العلاقة بين مراكز الحجر الصحى والمستشفيات ،والطب الوقائى وآليات نقل المرضى من والى المستشفيات.

 

تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية (1)
تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية (1)

 

تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية (2)
تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية (2)

 

تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية (3)
تطهير وتعقيم منازل حالات إيجابية (3)

 


شمال سيناء

الشيخ زويد

كورونا

سيناء

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