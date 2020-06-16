اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر : تعقيم وتطهير مطار الغردقة استعدادا لعودة السياحة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 07:52 ص
صحة البحر الأحمر : تعقيم وتطهير مطار الغردقة استعدادا لعودة السياحة تعقيم وتطهير مطار الغردقة
البحر الأحمر عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تطهير وتعقيم مطار الغردقة الدولي، استعدادا لعودة السياحة الخارجية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عمرو خنفي محافظ البحر الأحمر .

 
من جانبه أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه حرصا  على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، لاستقبال عودة السياحة الخارجية، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالادارة  الصحية بالغردقة 
برش وتطهير وتعقيم مطار الغردقة الدولي .
 
وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان للمديرية علي القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،
مؤكدا علي أنه تم وضع خطة محددة  للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكوميةومنافذ تقديم الخدمات الطبية والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة.
 
كانت اعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن وظائف جديدة بنظام العمالة المؤقتة وذلك بعد موافقة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، عن الاستعانة بعمالة مؤقتة من خارج الجهاز الإدارى للعمل فى محارق النفايات الطبية التابعة للمديرية.
 
 
وأكدت المديرية أن شروط العمل فى الوظيفة هى أن يكون المتقدم من أبناء محافظة البحر الأحمر أو المقيمين بها من الذكور فقط، أن يكون حاصل على الشهادة الابتدائية على الأقل، وأن لا يقل سنه عن 18 سنة عند التقدم للعمل.
 
كذلك أن يكون المتقدم للعمل قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، إلا يكون قد تم فصله من قبل من الخدمة بحكم تأديبى أو جنائى، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.
 
تعقيم وتطهير مطار الغردقة (1)
 

 

تعقيم وتطهير مطار الغردقة (2)
 

 

تعقيم وتطهير مطار الغردقة (3)
 

 

تعقيم وتطهير مطار الغردقة (4)
 

 

تعقيم وتطهير مطار الغردقة (5)
 

 

تعقيم وتطهير مطار الغردقة (6)
 

 

 
 

 


البحر الاحمر

صحة البحر الاحمر

تعقيم مطار الغردقة

السياحة الخارجية

الغردقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مطار الغردقة يستعد لاستقبال رحلة طيران إيطالية لنقل 110 شخصا بالغردقة وشرم الشيخ

الخميس، 04 يونيو 2020 12:34 م

إجراءات احترازية بموانئ ومطارات البحر الأحمر لمواجهة "كورونا".. فحص الوافدين من 30 جنسية فى مطار الغردقة حول العالم.. والموانئ البحرية ترفع درجة التأهب لاستقبال السفن.. الحجر الصحى: ننسق مع شركات الطيران

الخميس، 12 مارس 2020 12:21 ص

الصحة تواصل نشر فرق الوقاية بالمراكب السياحية والمزارات لمنع انتشار الكورونا.. فحص العاملين والمترددين على معبد أبوسمبل و75 فندقا ثابتا وعائما و20 مركبة بالأقصر.. كروت صحية للركاب قبل نزولهم مطار الغردقة

الأربعاء، 11 مارس 2020 06:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة