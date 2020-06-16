صحة البحر الأحمر : تعقيم وتطهير مطار الغردقة استعدادا لعودة السياحة

البحر الأحمر عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن تطهير وتعقيم مطار الغردقة الدولي، استعدادا لعودة السياحة الخارجية، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عمرو خنفي محافظ البحر الأحمر .

من جانبه أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان، أنه حرصا على الصحة العامة، والتأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات اللازمة لعمليات التطهير والتعقيم، لاستقبال عودة السياحة الخارجية، تم توجيه فرق مكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة نصره سعد، وفرق المتوطنة بالادارة الصحية بالغردقة

برش وتطهير وتعقيم مطار الغردقة الدولي .

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان للمديرية علي القيام بإجراء عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة،

مؤكدا علي أنه تم وضع خطة محددة للقيام بتطهير وتعقيم كافة المنشآت السياحية والمصالح الحكوميةومنافذ تقديم الخدمات الطبية والأماكن الحيوية وان عملية التعقيم تتم بصورة مستمرة فى كافة مدن المحافظة.