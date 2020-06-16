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صالح الشيخ: إدراج حركة الترقيات والتسكين لموظفى الدولة فى القواعد التنفيدية الخميس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 م
صالح الشيخ: إدراج حركة الترقيات والتسكين لموظفى الدولة فى القواعد التنفيدية الخميس الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة
كتب أحمد حمادة

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كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن قرار حركة الترقيات والتسكين الجديدة على موظفى الدولة غدًا الأربعاء، وذلك على أن يتم بعد غدٍ إدراج القرارات للقواعد التنفيذية بعد غدٍ الخميس .

وأوضح الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تطبيق الحركة سيتم فى أسرع وقت وذلك بمجرد الانتهاء من القواعد التنفيذية فى كل جهة، مؤكدًا أن تطبيق القرارات ستكون فى بشكل فورى .

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أعلن أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدًا، وقال رئيس الجهاز -في تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أيضًا أن يطلق الجهاز التطبيق الإلكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ونص على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية، مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين، وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

 

 


صالح الشيخ

التنظيم والادارة

موظفى الدولة

حركة الترقيات

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