س وج: كل ما تريد معرفته عن الإسعافات الأولية لضربة الشمس

كتبت إيناس البنا

تعد ضربة الشمس القاتل الصامت، وهى من أكثر المشاكل غير المتوقعة التي تحدث في الصيف، ولكن ضربة الشمس يمكن أن تسبب مضاعفات صحية قد تصل إلى الوفاة. يمكن لأي شخص بغض النظر عن العمر أو الجنس أن يتأثر بضربة الحرارة أثناء موجة الحر، و ينصح الأطباء وفقا لموقع " onlymyhealtg" بتجنب التعرض للحرارة خاصة خلال الذروة أيام الصيف الشديد، حيث إن خطر الإصابة بضربة الحرارة وغيرها من المشاكل الصحية المتعلقة بالحرارة أعلى في ذلك الوقت.

يحتاج الشخص الذي أصيب بسكتة دماغية إلى عناية طبية فورية إذا تعرض لضربة الشمس، ولو تركت دون علاج ، يمكن أن تضر هذه الحالة بصحتك بطرق عديدة.



س : ما تأثر ضربة الشمس على الصحة لا تتعلق ضربة الشمس فقط برفع درجة حرارة الجسم ولكنها تتعلق أيضًا بصحة أجزاء الجسم الأخرى، والتى قد تؤثر على الكبد والقلب والرئتين والكليتين والدماغ. لا تتعلق ضربة الشمس فقط برفع درجة حرارة الجسم ولكنها تتعلق أيضًا بصحة أجزاء الجسم الأخرى، والتى قد تؤثر على الكبد والقلب والرئتين والكليتين والدماغ.

ومن الضروري اتباع التدابير الوقائية ، ويجب على الشخص أن يتجنب الخروج أثناء موجات الحر ويجب أن يشرب أكبر قدر ممكن من الماء لمنع الجفاف. س : ما هى الأعراض لتحديد ما إذا كنت قد أصيبت بضربة شمس؟

حمى عالية (104 فهرنهايت أو أعلى) 39 درجة موية

التعرق الغزير

استفراغ و غثيان

زيادة معدل النبض

التنفس بسرعة

التهاب الجلد

الهلوسة وعدم وضوح الكلام س : ما هى الإسعافات الأولية لضربة الشمس لتجنب السكتة الدماغية ج : يجب أن تكون قد فهمت خطورة حالة ج : يجب أن تكون قد فهمت خطورة حالة ضربة الشمس ، فإذا لم يتم علاج المريض في الوقت المناسب ، فقد تصبح هذه الحالة مميتة، و إذا كان الشخص يبدو أنه أصيب بضربة شمس ، فيجب أن يحصل على مساعدة طبية طارئة، فمن المهم جدًا خفض درجة حرارة الجسم للتحكم في الموقف من التأثير على أجزاء الجسم الأخرى.

فيما يلي خطوات الإسعافات الأولية لضربة الحرارة.

خذ الشخص إلى مكان أكثر برودة أو حاول خفض درجة حرارة جسده.

إزالة طبقة الملابس الزائدة من جسده.

ضع منشفة مبللة باردة على الجسم أو استخدم مكعبات الثلج لتبريد الجسم .

قم برش الماء البارد على الجسم.

إذا كان الشخص يتقيأ ، فساعده في الحصول على بعض الهواء، و اقلبه جانبًا لفتح المسالك الهوائية للتنفس.

في أسوأ الحالات ، إذا سقط الشخص فاقدًا للوعي أو كان غير قادر على التنفس بشكل صحيح ، يجب الاتصال بالطوارئ للحضول على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) لإنقاذ حياته.