سلطات تركيا تحقق مع رسام بتهمة إهانة أردوغان قبل توليه الحكم

أفادت صحيفة بيرجون أن السلطات التركية فتحت تحقيقا ضد مصمم الجرافيك التركى هارون كارانفيلسى لإهانته الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى منشور على وسائل التواصل الاجتماعى فى عام 2013، قبل أن يتولى أردوغان مهام رئيس الدولة.

كما اتهم مصمم الجرافيك كارانفيلسى بالتآمر للانقلاب، بسبب رسومات منشورة فى عام 2016 .

وفى شهادته أمس الإثنين، قال كارانفيلسى إنه أخبر المحكمة أن جول كان رئيسا خلال وقت نشر تويتر فى عام 2013.

وفى تركيا، تصل عقوبة إهانة الرئيس إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وأربع سنوات.

واتهمت الحكومة التركية آلاف المواطنين بإهانة أردوغان فى منشورات وسائل التواصل الاجتماعى والرسوم المتحركة والتقارير الإخبارية ووسائل الإعلام الأخرى منذ توليه منصبه كرئيس فى عام 2014.