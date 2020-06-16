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سفارة فلسطين بالقاهرة تعلق الدوام لمدة أسبوع لوفاة والدة أحد الموظفين بكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:34 م
سفارة فلسطين بالقاهرة تعلق الدوام لمدة أسبوع لوفاة والدة أحد الموظفين بكورونا سفير فلسطين بالقاهرة
كتب –هاشم الفخرانى

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أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبيتها لدى جامعة الدول العربية تعليق الدوام بدءًا من غد الأربعاء 17 يونيو ولمدة أسبوع قابل للتمديد وذلك لحين اجراء فحص طبي لأحد الزملاء الموظفين الذي توفت والدته نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، ومخالطته  فريق الطوارئ بالسفارة والمندوبية، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين المراجعين الكرام والموظفين.

 

ويتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وموظفي سفارة دولة فلسطين ومندوبيتها لدى جامعة الدول  العربية والقنصلية العامة بالإسكندرية، بخالص العزاء والمواساة القلبية للزميل محمد قدورة وأسرته، سائلين المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم من مصابهم الجلل ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته.

 

 

 


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