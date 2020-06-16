زوجة رئيس أوكرانيا تدخل بالمستشفى بعد إصابتها بكورونا

رويترز

قال مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أولينا زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي دخلت المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة.