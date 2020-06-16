اليوم السابع
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زوجة رئيس أوكرانيا تدخل بالمستشفى بعد إصابتها بكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:14 ص
زوجة رئيس أوكرانيا تدخل بالمستشفى بعد إصابتها بكورونا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى
رويترز

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قال مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أولينا زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي دخلت المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة.

وقالت أولينا يوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بكورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.

 


اوكرانيا

رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي

كورونا

فيروس كورونا

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