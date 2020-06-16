زوجة رئيس أوكرانيا تدخل بالمستشفى بعد إصابتها بكورونا

قال مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أولينا زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي دخلت المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة.
وقالت أولينا يوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بكورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.
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قال مكتب الرئاسة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إن أولينا زوجة الرئيس فولوديمير زيلينسكي دخلت المستشفى إثر تأكد إصابتها بفيروس كورونا وإن حالتها مستقرة.
وقالت أولينا يوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابتها بكورونا لكن نتائج فحوص زوجها وطفليهما جاءت سلبية.
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