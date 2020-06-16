اليوم السابع
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زد.إي.دبليو: تحسن ثقة المستثمرين الألمان بفضل آمال تعافى الاقتصاد

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:55 ص
زد.إي.دبليو: تحسن ثقة المستثمرين الألمان بفضل آمال تعافى الاقتصاد تعافى الاقتصاد الالمانى - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو وسط آمال في أن يكون أكبر اقتصاد في أوروبا قد تجاوز بحلول الصيف المرحلة الأسوأ من تراجع حاد أفرزته جائحة فيروس كورونا.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث إن مسحه الشهري أظهر ارتفاع المعنويات الاقتصادية بين المستثمرين إلى 63.4 من 51 في مايو. وكان الاقتصاديون يتوقعون قراءة عند 60.

وقال رئيس المعهد أخيم فامباخ في بيان "ثمة ثقة متزايدة في أن الاقتصاد سيتعافى بحلول صيف 2020".

وارتفع مؤشر منفصل يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية للاقتصاد إلى -83.1 من -93.5 في الشهر السابق. وكان المحللون يتوقعون قراءة عند -84.

 


المستثمرين الألمان

اقتصاد المانيا

المانيا

كورونا

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