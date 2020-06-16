روعة شواطئ مدينة الغردقة لحظة غروب الشمس فى 20 صورة

البحر الأحمر عماد عرفة

تمتد سواحل محافظة البحر الأحمر على مسافة 1080 كيلو متر بداية من قرية الزعفرانة شمالا، التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وصولا لقرية رأس حدرية التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، تقع فى منتصف تلك المسافة شواطئ مدينة الغردقة العالمية عاصمة محافظة البحر الأحمر واهم مدنها سياحيا واداريا.

والتقطت اليوم السابع مجموعة صور خلابة فى وقت الغروب من احد السنة الشواطئ الممتدة داخل البحر لكى تظهر غروب الشمس، وأظهرت الصور إبداع الطبيعة التى وهبها الله لنا على شواطئ الغردقة، التى تفتقر السياحة فى تلك الأيام بسبب جائحة فيروس كورونا ومن المقرر أن تعود خلال مطلع يوليو المقبل.

وكانت تربعت مدينة الغردقة على عرش المدن الأكثر جذبا للسياحة فى العالم وصنفت من بين افضل شواطئ فى العالم ومن بين افضل 25 وجهة سياحية حول العالم، حيث يزورها اكثر من 35 جنسية حول العالم قبل جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان على راس تلك الدول هى الدول الأوربية، وعلى رأس أوربا ألمانيا معشوقة الغردقة حيث كانت تصل منذ اشهر قليلة شهريا أكثر من 100 ألف سائح ألمانى للغردقة.



