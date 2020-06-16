رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بالحسينية.. صور

و قام رئيس المدينة بالاشراف على إصلاح الحفر الموجودة بشارع ترعة سراج من أمام النافورة حتي بنك مصر فرع الحسينية وتمهيدها عن طريق معدات رئاسة المركز .

ويأتى ذلك فى إطار حرص رئاسة مدينة الحسينية على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتهيئة بيئة صحية مناسبة للجميع وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة المركز، وكذلك أعمال حملة النظافة بالفترة المسائية من أجل خلق بيئة نظيفة وذلك حتي يظهر مركز الحسينية بالصورة الحضارية بين المراكز الأخري .

كانت أكدت محافظة الشرقية ، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظه بالإضافة الي الإستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه ، و شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، واستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، بالاضافه الي الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضه وكيفية الوقاية منه .