اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:42 م
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رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بالحسينية.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:09 م
رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بالحسينية.. صور رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بالشرقية ، رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة، وأوضح في بيان، تمت أعمال رش وتطهير مدرسة عبدالسلام عطوان الاعدادية رقم 1 بنات لتهيئة بيئة ملائمة الطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لعدم تفشي فيروس كورونا المستجد، وكذلك أعمال النظافة والتطهير بالفترة المسائية من أجل خلق بيئة نظيفة وملائمة للجميع حتي يشعر المواطنين بتحسين الخدمات في كافة القطاعات وذلك في حضور  مدير الحملة الميكانيكية وقسم تحسين البيئة وذلك في إطار المتابعات المستمرة ليلاً ونهارا.

 
و قام رئيس المدينة  بالاشراف على إصلاح الحفر الموجودة بشارع ترعة سراج من أمام النافورة حتي بنك مصر فرع الحسينية وتمهيدها عن طريق معدات رئاسة المركز .
 
ويأتى ذلك فى إطار حرص رئاسة مدينة الحسينية على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتهيئة بيئة صحية مناسبة للجميع وذلك وفقًا للخطة الموضوعة من قبل رئاسة المركز، وكذلك أعمال حملة النظافة بالفترة المسائية من أجل خلق بيئة نظيفة وذلك حتي يظهر مركز الحسينية بالصورة الحضارية بين المراكز الأخري .
 
كانت أكدت محافظة الشرقية ، باستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظه بالإضافة الي الإستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضة وكيفية الوقاية منه ، و شددت علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، واستمرار اعمال التطهير والتعقيم تم وضع خطه للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، بالاضافه الي الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بفيروس كورونا واعراضه وكيفية الوقاية منه .
 
رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (1)
رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (1)

رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (2)
رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (2)

رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (3)
رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (3)

رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (4)
رش وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة (4)
 

 


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