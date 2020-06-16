اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رش وتطهير الشوارع والمكاتب الخدمية وإزالة تعد على أملاك دولة بالمنيا (صور)

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:51 م
رش وتطهير الشوارع والمكاتب الخدمية وإزالة تعد على أملاك دولة بالمنيا (صور) إزالة التعديات على الأراضى الزراعية
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بقري مركز ومدينة المنيا، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة باحياءالمدينة والقرى التابعة .

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة  الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.
 
ومن جانبه قال رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل ،إن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل نفذت اعمال الرش والتطهير لمباني الوحدة الصحية، والجمعية الزراعية ، والبنك الزراعي المصري مع متابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة من طريق قرية طوة وطوخ الخيل، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بشوارع قرية طوة، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات  الوحدة المحلية بطوخ . كما تم رش وتطهير الطريق الصحراوي الغربي ومنطقة كوبري ابو شناف علي البحر اليوسفي. 
 
وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي علي املاك الدولة بقرية الأمل بطوخ الخيل.
 
 
رش وتطهير عدد من الشوارع والمكاتب (1)
رش وتطهير عدد من الشوارع والمكاتب 
رش وتطهير عدد من الشوارع والمكاتب (2)
رش وتطهير عدد من الشوارع والمكاتب 
رش وتطهير عدد من الشوارع والمكاتب (3)
رش وتطهير عدد من الشوارع والمكاتب 

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

مجلس مدينة المنيا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:37 م

توريد 302 و948 ألف طن قمح للشون والصوامع بالمنيا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 01:23 م

بيطري المنيا يحصن 64300 طائر ضد إنفلونزا الطيور ويحرر 110 محضر

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:38 ص

صور.. "أسمرات" جديدة على أرض المنيا.. مدينة العمال حلم تحقق بعد عشش محفوظ.. الانتهاء من تنفيذ توصيل المرافق للوحدات السكنية.. 10 عمارات كاملة التشطيب جاهزة للسكن.. وأحد العمال: نعمل 12 ساعة يوميا بكامل طاقتنا

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

عبد العال يطالب النواب بالابتعاد عن مقاعد الحكومة : كدا خطر على الجميع

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

صور.. إلقاء مليون زريعة سمك فى نهر النيل بمدينة المنيا لزيادة الثروة السمكية

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثى لعلاج مرضى الربو من مصدر طبيعي

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

الداخلية تنتفض ضد سوق الكيف..مكافحة المخدرات تقتحم حدائق الشيطان فى البحيرة وتحرق 10 أفدنة بانجو..إحباط تهريب 378 لفافة "بودرة" بمسقط رأس عزت حنفي في أسيوط وضبط 70 طربة حشيش بالإسكندرية.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 16-6-2020

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

السجن 10 سنوات لصاحب سوبر ماركت قتل متسولا سرق علبة "كانز" بعابدين

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

عماد متعب : أتمنى العمل في الأهلي ولا أجد نفسي فى انتخابات الجبلاية

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

شراكة بين القابضة المعدنية وبروتون الماليزية لتجميع وتصنيع السيارات

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

البنك الأهلي المصري يفتتح 13 فرعا جديدا خلال الستة اشهر الاخيرة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة