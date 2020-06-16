رش وتطهير الشوارع والمكاتب الخدمية وإزالة تعد على أملاك دولة بالمنيا (صور)

المنيا – حسن عبد الغفار

وجه العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بقري مركز ومدينة المنيا، بالاستمرار في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، والتي يتم من خلالها تنفيذ اعمال الرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، والاستمرار في أعمال المتابعة المستمرة للحالة العامة باحياءالمدينة والقرى التابعة .

وأكد رئيس المدينة، على ضرورة الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة وخاصة خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الازمة.

ومن جانبه قال رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل ،إن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل نفذت اعمال الرش والتطهير لمباني الوحدة الصحية، والجمعية الزراعية ، والبنك الزراعي المصري مع متابعة أعمال صرف المعاشات ورفع المخلفات الصلبة من طريق قرية طوة وطوخ الخيل، كما تم اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة بشوارع قرية طوة، بالإضافة لأعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية بطوخ . كما تم رش وتطهير الطريق الصحراوي الغربي ومنطقة كوبري ابو شناف علي البحر اليوسفي.

وأضاف أنه تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي علي املاك الدولة بقرية الأمل بطوخ الخيل.