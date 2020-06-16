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ربط قاعدة الأسرة الشاغرة بمستشفيات الصحة والجامعية لسرعة نقل الحالات الحرجة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:35 م
ربط قاعدة الأسرة الشاغرة بمستشفيات الصحة والجامعية لسرعة نقل الحالات الحرجة لقاء وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة
كتب محمد صبحى

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عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان و اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية والدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، اجتماعا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتى ذلك لمتابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن جهود مواجهة فيروس كورونا، حيث تم التأكد من البدء في تفعيل ربط قاعدة بيانات الأسِرّة الشاغرة بمستشفيات وزاره الصحة مع قاعدة بيانات المستشفيات الجامعية؛ حتى يتسنى أن تكون متاحة لدى الغرفة المركزية بوزارة الصحة وأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وسيارات الإسعاف؛ لتيسير وسرعة نقل المرضى والحالات الحرجة طبقاً للأماكن الشاغرة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، إنه  تم التشديد على ضرورة مراجعة مخزون أرصدة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة  للتأكد من توافرهما وتوفير أقصى درجات الحماية للفرق الطبية والعاملين بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية كما تقرر توفير عيادات متنقلة لمتابعة الحالات المرضية وصرف الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وغير المعدية تحت إشراف فرق طبية من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

 وكلف الدكتور خالد عبدالغفار جميع المستشفيات الجامعية بتشغيل العيادات الخارجية بالطاقة القصوى لاستقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

 


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