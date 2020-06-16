اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:44 م
خالد صلاح
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رئيس وزراء باكستان يأمر باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العالقين فى الشرق الأوسط

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 10:30 م
رئيس وزراء باكستان يأمر باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العالقين فى الشرق الأوسط عمران خان رئيس وزراء باكستان
أ ش أ

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وجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، باتخاذ الإجراءات الفورية لجلب الباكستانيين العالقين في الشرق الأوسط بسبب تعليق الرحلات الدولية إثر تفشي الجائحة العالمية، مؤكدًا ضرورة استخدام كافة الوسائل بهذا الصدد.


ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم الثلاثاء، تصريحات عمران خان خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الفيدرالي لمناقشة القضايا المتعلقة بفيروس كورونا والإجراءات للحد من انتشاره، حيث شدد خان على ضرورة خلق الوعي بين الشعب حول خطورة فيروس كورونا، وإتباع إجراءات التشغيل القياسية واتخاذ تدابير الوقاية لمنع انتشار الوباء في البلاد.


وأضاف أن الحكومة وضعت الاستراتيجية الفعالة للتعامل مع الجائحة نظرًا إلى الحقائق الأرضية، وصرح أن الإغلاق ليس الحل للتغلب على فيروس كورونا، قائلًا إن الحل الوحيد لحماية من الوباء هو اتخاذ تدابير الوقاية، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ الإغلاق الذكي للحد من انتشار الوباء، وفي الوقت نفسه تسعى لإحياء الأنشطة التجارية والاقتصادية لتخفيف الآثار السلبية للجائحة، وتركز الحكومة على قطاع البناء الذي من شأنه المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد و خلق فرص العمل خاصة للعمال بالأجرة اليومية.


عمران خان

باكستان

أخبار باكستان

الشرق الأوسط

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