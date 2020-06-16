رئيس مدينة العريش يكلف بحصر الأكشاك غير المرخصة بعد ضبط مخالف على الشاطئ

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم صدور قرار حصر كافة الأكشاك غير المرخصة بعد ضبط مخالفة إقامة كشك بدون ترخيص على شاطئ العريش.

وجاء فى البيان ، إنه بتعليمات من رئيس المدينة بشأن تواجد كشك بشارع غرناطة ، تبين بالبحث عدم وجود ترخيص له .

ووجه رئيس مدينة العريش قسم الاشغالات مع رئاسة الحى بإزالته نهائيا من موقعه والإقرار من القائم عليه بعدم اعادة بنائه.

واشار البيان إلى أنه يتم حصر كافة الاشغالات الخاصه بالاكشاك والتحقق من تراخيصها لإزالة المخالف منها سواء المنتهي ترخيص او مخالف الموقع والمساحه الزيادة .

وكان أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء تنفيذه موجة إزالات جديدة استهدفت تعديات على أملاك الدولة بالعريش وهى الموجة رقم 19 من الحملات المتواصلة .

واوضح البيان أنه بتوجيهات من محافظ شمال سيناء ، توجهت اليوم حملة ازالات مكبرة برئاسة اللواء ماجد محمد رئيس مدينة العريش والإدارة الهندسية تم خلالها تنفيذ بعض القرارات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.

وتمت الإزالات بشارع العشرين المتفرع من شارع الخزان بحي الزهور، وفتح شارع من الجانبين وازالة سور علي باركن بجوار مسجد شراب.

ورافق الحملة قوات تأمين من قسم شرطة ثالث العريش بنطاق الحملة كما تم ازالة مبني أشغال بشارع مجاور مدرسة ابن سيناء بجوار مديريه الشباب والرياضه .

وأوضح البيان أن الازالات صدر لها قرارت إزالة سابقا وتحدد اليوم لتنفيذها .